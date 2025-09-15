Украина выступит на лицензионном турнире в Пекине неполным составом - без представительниц в женском катании.

Как сообщает Суспільне, сборная Украины по фигурному катанию определила состав на заключительные лицензионные соревнования, которые состоятся в Пекине и будут определять участников зимних Олимпийских игр-2026 в Милане.

Украина определилась с предварительным составом фигуристов на заключительный этап отбора на Олимпиаду-2026

В заявку вошли пятеро спортсменов, которые будут представлять страну в трех дисциплинах. Украина не будет представлена в женском катании - ни одна из претенденток, София Григоренко и Таисия Спесивцева, не выполнила технический минимум на чемпионате Европы, что стало условием для участия в отборе.

По сравнению с составом на чемпионат мира-2025, произошло изменение в танцах на льду: вместо Зои Ларсон и Андрея Капрана выступят Мария Пинчук и Никита Погорелов. В мужском одиночном катании путевку на квалификационный турнир завоевал Кирилл Марсак. Стабильно остались спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский.

Окончательный состав сборной Украины на квалификацию в Пекине:

Одиночное катание, мужчины: Кирилл Марсак

Спортивные пары: София Голиченко / Артем Даренский

Танцы на льду: Мария Пинчук / Никита Погорелов

Олимпийская квалификация по фигурному катанию пройдет в столице Китая с 18 по 21 сентября. В Пекине разыграют по пять дополнительных лицензий в женском и мужском одиночном катании, три - в спортивных парах и четыре - в танцах на льду.

