Сборная Украины U-18 во втором раунде чемпионата мира. Результат и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат мира, Дивизионе 1A.

Украина U-18 – Дания U-18 – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Украина разнесла Венгрию на чемпионате мира по хоккею U-18 и сделала заявку на выход в элитный дивизион

Команда Александра Бобкина в прошлом раунде разгромила Венгрию, а датчане были сильнее Австрии (5:3).

Матч начался достаточно активно. Дания быстро открыла счет. Украинцы отыгрались через минуту, но затем пропустили. Обе команды показывали в первом периоде быстрый, интенсивный хоккей. Подопечные Бобкина пытались сравнять счет, но пропустили атаку, в результате которой соперник увеличил свое преимущество.

Во втором периоде украинцы были намного активнее, чем Дания, и имели ряд хороших моментов, но забить не удалось. Команда Бобкина во втором периоде меньше позволяла сопернику действовать на контратаках, хотя несколько возможностей датчане имели. Стоит отметить неплохую игру Алексеенко. Несмотря на старания, Украина все же пропустила.

Завершающий период тоже прошел с преимуществом украинцев, но забить никак не удавалось. Дания в конце матча наказала соперника, и в пустые ворота залетела шайба. В итоге украинцы проиграли 1:5.

Украина остается на втором месте с тремя баллами, но конкурентам еще предстоит провести свои матчи. Словения может подвинуть команду Бобкина на третью строчку.

Украинцы в третьем туре сыграют против Австрии. Эта встреча запланирована на 23 апреля.