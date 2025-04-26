Сборная Украины одной ногой уже в финальной части чемпионата Европы.

Квалификация к Евроволею-2026, группа C, 2-й тур

Сербия U-16 – Украина U-16 – 2:3 (26:24, 25:17, 19:25, 17:25, 13:15)

Украина сенсационно победила Францию на старте отбора к Евроволее-2026 U-16

Накануне юношеская сборная Украины U-16 во втором матче квалификации на чемпионат Европе во французском Авиньоне обыграла еще одного фаворита – Сербию. "Сине-желтые" проиграли две стартовые партии, однако сумели собраться и дать бой сопернику, сравняв счет по ходу встречи. В решающей партии наши юноши были сильнее сербов – 15:13.

Напомним, в финальную часть Евро попадет только победитель квартета. Учитывая сенсационную победу в первой игре над французами, Украина является лидером группы С и единственной командой, которая выиграла оба стартовых матча.

Несмотря на это, расслабляться еще рано: впереди решающий матч турнира с аутсайдером – сборной Словакии. Встречи состоится в субботу, 26 апреля, в 17:00 по киевскому времени.