"Сине-желтые" набрали первые очки на турнире в Кошице в рамках подготовки к ЧМ-2025.

Мини-футбол, Игры наций, группа А, 1-й матч

Украина – Азербайджан – 2:2

Голы: Тарасюк, 18, Сергей Кучук, 41 (п.) – Каримов, 6, Халилов, 8

Франковск-Прикарпатье завоевал золото женской Суперлиги по баскетболу, став чемпионом в третий раз подряд

В среду, 30 апреля, в словацком Кошице стартовал турнир по мини-футболу Игры наций (Nations Games) с участием 6 сборных команд. Сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками на групповом этапе стали Азербайджан и Словакия. Первым оппонентом "сине-желтых" стал один из лидеров европейского рейтинга – победитель ЧЕ-2022 Азербайджан.

Подопечные играющего тренера Виталия Мельника большую часть игрового времени провели в обороне, однако пропустили до 10-й минуты дважды. Тарасюк перед отдыхом сумел возродить интригу, а после перерыва Кучук сравнял счет, реализовав пенальти (2:2).

Уже в 19:30 Украина сыграет свой второй матч против Словакии (согласно регламенту турнира, чтобы пробиться в полуфинал, "сине-желтым" нужно финишировать в своем трио на первом или втором месте).

К слову, в другой группе борьбу за выход в 1/2 финала ведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.

Напомним, Игры наций – важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне будет принимать Баку. "Сине-желтые" на групповом этапе сыграют против Грузии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Завацкая неудачно стартовала на 100-тысячнике ITF в Германии – 152-я ракетка мира взяла реванш за недавнее поражение