Кубок Дэвиса, 2 Мировая группа, четвертый матч

Украина – Доминиканская Республика – 4:0 (общий счет)

Алексей Крутых (ATP № 457) – Эммануэль Муньйос (ATP № 2171) – 2:0 (6:1, 6:4)

Сборная Украины в третий раз победила Доминиканскую Республику и вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса

После триумфа украинского дуэта Александр Овчаренко / Владислав Орлов поединок Алексея Крутых против Эммануэля Муньоса имел лишь статистическое значение. Три победы "сине-желтых" позволили им досрочно выйти в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Несмотря на это, никто не хотел сдаваться без боя.

В очередном, уже четвертом поединке, пятая ракетка Украины Алексей Крутых сошелся с Эммануэлем Муньосом, который в мировой классификации занимал 2171 место. Класс теннисистов очень бросался в глаза. Алексей потратил на победу 59 минут.

Разгромив соперника в первом сете (позволил ему взять лишь один гейм), украинец во второй партии несколько расслабился и позволил доминиканцу на какое-то время сократить отставание. Однако Крутых сумел собраться и завершить поединок без необходимости играть третий сет.

4:0 – феерический разгром сборной Украины.

