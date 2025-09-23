Украина официально узнала соперника в следующем матче Кубка Дэвиса – на кону выход в Первую мировую группу
Сборная Украины по теннису сыграет против команды Люксембурга в следующем раунде Кубка Дэвиса.
Состоялась жеребьевка матчей Кубка Дэвиса в плей-офф Первой Мировой группы, которые состоятся в начале сезона 2026 года, сообщает Федерация тенниса Украины.
Мужская сборная Украины по теннису узнала соперника в матчевой встрече Кубка Дэвиса. Им будет команда Люксембурга.
Встреча Украины и Люксембурга состоится 6-8 февраля 2026 года. Для наших теннисистов это противостояние будет выездным. В случае победы Украина попадет в Первую мировую группу.
