Сборная Украины по теннису сыграет против команды Люксембурга в следующем раунде Кубка Дэвиса.

Состоялась жеребьевка матчей Кубка Дэвиса в плей-офф Первой Мировой группы, которые состоятся в начале сезона 2026 года, сообщает Федерация тенниса Украины.

Сборная Украины в третий раз победила Доминиканскую Республику и вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису узнала соперника в матчевой встрече Кубка Дэвиса. Им будет команда Люксембурга.

Встреча Украины и Люксембурга состоится 6-8 февраля 2026 года. Для наших теннисистов это противостояние будет выездным. В случае победы Украина попадет в Первую мировую группу.

