Украина официально стала членом World Boxing – решение Федерации бокса для противодействия пророссийской IBA
В World Boxing официально объявили Федерацию бокса Украины полноправным членом организации.
Пресс-служба World Boxing официально объявила, что Украина присоединится к организации.
Усик отреагировал на церемонию вручения "Золотого мяча-2025" – ВИДЕО
Теперь в состав World Boxing входит 125 стран. Кроме Украины, к организации любительского бокса 23 сентября присоединились Словения, Северная Македония, Катар, Ливия, Сенегал, Никарагуа и Кения.
Федерация бокса Украины подала заявку на членство World Boxing еще в начале сентября.
Напомним, что World Boxing был создан в 2023 году с целью, чтобы любительский бокс не потерял статус олимпийского вида спорта после конфликта МОК с пророссийской организацией IBA, которую возглавляет одиозный функционер Умар Кремлев.
Богачук узнал свое место в обновленном рейтинге WBC – поражение Адамсу дало о себе знать