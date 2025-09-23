Александр Усик в гостях у сборной Украины по боксу / Федерация бокса Украины

Пресс-служба World Boxing официально объявила, что Украина присоединится к организации.

Теперь в состав World Boxing входит 125 стран. Кроме Украины, к организации любительского бокса 23 сентября присоединились Словения, Северная Македония, Катар, Ливия, Сенегал, Никарагуа и Кения.

Федерация бокса Украины подала заявку на членство World Boxing еще в начале сентября.

Напомним, что World Boxing был создан в 2023 году с целью, чтобы любительский бокс не потерял статус олимпийского вида спорта после конфликта МОК с пророссийской организацией IBA, которую возглавляет одиозный функционер Умар Кремлев.

