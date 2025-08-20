Сборные Украины и Словакии провели очередной матч пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Результат встречи и отчет о ней – в этой новости "Футбол 24+".

Пре-квалификация ЧМ-2027 по баскетболу, мужчины, группа D

Словакия – Украина – 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Украина уверенно разобралась со Швейцарией в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

В последнем туре пре-квалификации к чемпионату мира сборная Украины встречалась с командой Словакии, которая занимала последнее место в группе D. Подопечные Айнарса Багатскиса хорошо начали игру и лидировали в первой четверти, но незадолго до конца потеряли преимущество и уступили – 17:20. Впрочем, в следующей десятиминутке украинцы не дали себя догнать и ушли на перерыв при счете 49:40.

В третьей четверти словаки вернулись в игру и даже смогли однажды восстановить паритет, но "сине-желтые" все же ушли на последние 10 минут при незначительном преимуществе – 69:67. Четвертую четверть украинцы провели лучше соперника и в итоге одержали победу, оторвавшись в конце в 12 очков – 98:86.

Самым результативным игроком матча стал украинский защитник Александр Ковляр, который набрал 33 балла – это лучший результат в истории сборной. Благодаря победе над словаками, сборная Украины вышла на первое место своей группы и пробилась в основную часть квалификации ЧМ-2027.