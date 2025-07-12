В субботу, 12 июля, мужская сборная Украины U-22 по волейболу провела свой второй матч квалификации к чемпионату Европы против Италии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Квалификация на Евроволей-2026, группа A, 2-й тур

Украина U-22 – Италия U-22 – 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21)

Сборная Украины U-22 не без проблем стартовала в отборе на Евроволей-2026 – дальше ждут Италия и Англия

Во втором туре отбора на Евроволей-2026 Украина встречалась с Италией. В дебютном матче "сине-желтые" одержали драматическую победу над Данией (3:2), а "Скуадра Адзурра" в свою очередь разгромила Англию (3:0).

Украина с первых секунд захватила инициативу и шла с отрывом в несколько пунктов, однако к середине сета итальянцы выровняли положение и даже вырвались вперед. Наши ребята смогли проявить волю и характер и вырвали победу с разницей в два балла. Второй период дался "сине-желтым" легче – 25:18.

В третьем сете итальянцы возродили интригу, не позволив нашим ребятам завершить игру досрочно. Четвертый период тоже начался под аккомпанемент соперника, однако в жесткой и бескомпромиссной борьбе "сине-желтым" удалось дожать соперника, и добыть уже вторую победу на турнире.

К слову, в параллельной встрече Дания разгромила Англию со счетом 3:0. Как следствие, после 2-х туров Украина с 5 очками лидирует в турнирной таблице. Второе место с 4 пунктами занимает Дания. Третьей идет Италия (3 балла), а замыкает квартет с двумя поражениями Англия.

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