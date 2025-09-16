Мужская сборная Украины по волейболу провела против команды Алжира второй матч на чемпионате мира-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 по волейболу, мужчины, группа F

Украина – Алжир – 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)

Украина в стартовом матче ЧМ-2025 по волейболу потерпела болезненное поражение – шансов почти не было

Сборная Украины взяла старт на чемпионате мира с обидного поражения от команды Бельгии. "Сине-желтые" уступили в трех сетах (16:25, 17:25, 22:25). Эта неудача значительно усложнила задачу перед подопечными аргентинского тренера Рауля Лосано по выходу из группы. Чтобы окончательно не потерять надежду на место в плей-офф, украинцам надо было выигрывать у сборной Алжира, которая в первой встрече ЧМ-2025 проиграла Италии – 0:3 (13:25, 22:25, 17:25)

В начале первого сета игроки алжирской команды порадовали себя лидерством (1:0, 2:1). Далее – инициатива полностью перешла к волейболистам сборной Украины, которые выиграли партию с комфортным преимуществом. 25:17.

Во втором сете украинцы продолжили доминировать и почти деклассировали соперников – за 18 минут они выиграли с преимуществом в 13 очков. 25:12.

Третью партию "сине-желтые" начали со спурта 5:1. Команда Алжира взяла тайм-аут, но им ничего не достигла. Впоследствии украинцы довели свое преимущество до счета 13:1. Судьба сета и матча была окончательно решена.

Выиграв встречу, сборная Украины реабилитировалась за неудачу в игре против Бельгии. 18 сентября подопечных Лосано ждет решающая игра группового этапа против Италии – действующего чемпиона мира.

