В воскресенье, 13 июля, мужская сборная Украины U-22 по волейболу провела против Англии заключительный матч квалификации к чемпионату Европы. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Квалификация на Евроволей-2026, группа A, 3-й тур

Англия U-22 – Украина U-22 – 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 15:25)

Украина одержала вторую победу в отборе на Евроволей U-22, разбив Италию – "сине-желтые" вышли в лидеры группы

Сборная Украины в квалификации стартовала с победы над Данией (3:2), после чего одержала вторую победу, переиграв Италию (3:1). Англичане, в свою очередь, имели поражения от Италии и Дании (оба раза – по 0:3).

"Сине-желтые" не были фаворитами встречи. Эксперты ожидали равную борьбу и не выделяли кого-то из соперников. Первыми свои шансы на выигрыш матча повысили украинцы, победив в первой партии. Во время второго сета они также преимущественно доминировали – иногда их перевес составлял 4-5 очков. Однако заключительный отрезок партии лучше удался англичанам. Они стали меньше ошибаться и смогли забрать сет на доигровке.

Как оказалось, рывком под занавес второго сета игроки сборной Англии, похоже, потратили весь свой потенциал и силы – дальше игра пошла по нужному украинцам сценарию и завершилась их победой в четырех сетах.

Сборная Украины с тремя победами выиграла свою отборочную группу и завоевала путевку на Евроволей-2026.

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