В первые два дня украинцы вылетели – Игорь Семончук и Александр Соломенников проиграли по очкам, потерпев первые поражения в своих профессиональных карьерах.

Украина во второй раз проиграла на Гран-при WBC в Саудовской Аравии – первое поражение Соломенникова в карьере

Сегодня в бой вступал полусредний вес, где нашу страну представлял еще один непобедимый боксер – Даниил Лозан (13-0, 8 KO). Соперником в 1/16 финала выступил узбек Камронбек Эшматов (10-2, 7 KO). На этот раз наш боец просто не оставил судьям выбора, встретив оппонента "ливнем" ударов. Третий бой украинцев на турнире длился все 6 раундов, но наконец есть первая победа – 58:55, 59:54, 59:54 в записках в пользу Лозана.

Заметим, что соревнования в Эр-Рияде проходят в четырех весовых категориях: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. В каждом дивизионе принимают участие по 32 атлета. Украину в 1/16 грандиозного турнира представят еще 8 боксеров: Липарит Устян, Дмитрий Рыбалко, Иштван Гержени, Максим Молодан, Петр Фролов, Цотне Рогава, Виталий Стальченко и Павел Юськив.

Календарь турнира выглядит следующим образом:

Апрель – 1/16 финала.

Июнь – 1/8 финала.

Август – 1/4 финала.

Октябрь – 1/2 финала.

Декабрь – финалы.