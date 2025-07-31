Сборные Украины U-16 и Турции U-16 провели встречу седьмого тура Евроволея-2025. Результат и отчет о матче – в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-16, группа 2, 7-й тур

Турция – Украина – 3:0 (25:21, 25:21, 25:20)

Сборная Украины оформила вторую победу на чемпионате Европы по волейболу U-16, одолев друзей России

Украинская команда в шестом туре группы Евро-2025 переиграла сборную Сербии в трех сетах, поэтому была полна надежд в заключительной игре основного этапа одолеть Турцию. К сожалению, желание не осуществилось, а осталось мечтой.

Игроки турецкой команды превосходили "сине-желтых" в каждой из партий, которых команды провели три. Сборная Украины не смогла взять хотя бы один сет, чтобы попытаться вернуться в игру.

Это поражение стало для украинцев пятым в семи матчах. Они завершили групповую стадию на шестой позиции среди восьми команд.

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