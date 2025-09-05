Пять спортсменок вошли в заявку сборной Украины, одна из которых будет запасной.

Старший тренер женской сборной Украины по спортивной гимнастике Игорь Радивилов рассказал, что на чемпионате мира в Индонезии (19-25 октября) будут выступать Виктория Иваненко, Дарья Черная, София Подвиг, Диана Лобок и София Матюшенко (запасная). Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Для всех украинских гимнасток это будет дебютный в истории чемпионат мира.

Диана Лобок является самой опытной в составе Украины. Она участвовала в чемпионате Европы 2025 года, а также два года подряд выступала на этапах Кубка мира и Кубка мирового вызова. А вот для Дарьи Черной и Софии Матюшенко чемпионат мира-2025 станет дебютным международным взрослым турниром в карьере.

На чемпионате мира будут разыграны награды только в индивидуальных видах – многоборье и упражнениях на отдельных снарядах.

