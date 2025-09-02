Украина объявила заявку на матч теннисного Кубка Дэвиса во Второй Мировой группе –хорошо, что без второй ракетки страны
Мужская национальная команда Украины проведет встречу со сборной Доминиканской Республики.
Капитан сборной Украины Орест Терещук в матчах против команды Доминиканской Республики во Второй Мировой группе рассчитывает на четырех теннисистов, которые входят в топ-10 украинского рейтинга.
12-13 сентября на грунтовых кортах в Анталии (Турция) под украинским флагом сыграют Александр Овчаренко (АТР № 385), Вячеслав Белинский (АТР № 411), Алексей Крутых (АТР № 452) и Владислав Орлов (АТР № 554).
Вне заявки остался первый номер украинского рейтинга Виталий Сачко (АТР № 217). Нет и второй ракетки Украины Олега Приходько (АТР № 309), который является сторонником сепаратистских взглядов и войны России против Украины.
