Капитан сборной Украины Орест Терещук в матчах против команды Доминиканской Республики во Второй Мировой группе рассчитывает на четырех теннисистов, которые входят в топ-10 украинского рейтинга.

12-13 сентября на грунтовых кортах в Анталии (Турция) под украинским флагом сыграют Александр Овчаренко (АТР № 385), Вячеслав Белинский (АТР № 411), Алексей Крутых (АТР № 452) и Владислав Орлов (АТР № 554).

Вне заявки остался первый номер украинского рейтинга Виталий Сачко (АТР № 217). Нет и второй ракетки Украины Олега Приходько (АТР № 309), который является сторонником сепаратистских взглядов и войны России против Украины.

