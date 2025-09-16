Украинская борчиха Мария Винник одержала победу в полуфинале чемпионата мира-2025 по борьбе, выиграв у канадки Лоуренс Боурегар.

Винник, выступающая в весовой категории до 59 килограммов, в первой схватке на ЧМ-2025 выиграла у венгерки Эрику Богнар, после чего в четвертьфинале одолела бронзового призера чемпионата мира-2023 Отели Хое из Норвегии.

В борьбе с Боурегар украинка позволила сопернице набрать 5 очков, но занесла в свой актив 10 пунктов и победила – 10:5. 23-летняя Винник впервые в карьере будет выступать в финале ЧМ – там ее ждет 19-летняя японская борчиха Сакура Ониши.

На чемпионате мира-2025 по борьбе, который проходит в Загребе, украинские борцы еще не попадали в поединки за награды. Мария Винник будет первой выступать в главном финале.

