В ночь на 13 сентября в японском Токио начали свою борьбу за медали легкоатлеты со всего мира.

Первые комплекты наград разыграли в спортивной ходьбе на 35 км. Единственной представительницей Украины в женских соревнованиях была Анна Шевчук. Украинка завершила выступление в этой дисциплине в топ-10 – с результатом 2:49:44 Шевчук финишировала восьмой.

Звание чемпионки мира защитила испанка Мария Перес, вице-чемпионкой мира стала итальянка Антонелла Пальмисано, а бронза у эквадорки Паулы Милены Торрес.

Среди мужчин все украинцы завершили выступление без результата. Иван Банзерук и Игорь Главан снялись во время гонки, а дебютант соревнований Егор Шелест - дисквалифицирован. Чемпионом мира стал канадец Эван Данфи. Бразилец Кайо Бонфим и японец Хаято Кацуки – второй и третий соответственно.

Без результата закончил соревнования и другой дебютант чемпионата мира от Украины, Артем Левченко. В секторе толкание ядра он не показал результата ни в одной из трех квалификационных попыток.

Напомним, украинская сборная представлена 23 атлетами, которые будут соревноваться в 9 дисциплинах. Наибольшее представительство – по 3 женщин и мужчин – в прыжках в высоту и спортивной ходьбе на 20 км. В субботу, 13 сентября, в вечерней сессии соревнований Украина будет представлена только одним спортсменом – Александр Онуфриев дебютирует в квалификации прыжков с шестом.

