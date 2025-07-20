Лига наций по волейболу 2025, мужчины, 12 тур

Украина – Канада – 1:3 – (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Матч против Канады был последним для Украины на групповом этапе Лиги наций. В случае победы можно было закрепиться в топ-8, что автоматически позволило бы попасть в финал восьми. Первый сет прошел в напряженной борьбе – "сине-желтые" сумели сравнять счет 14:14, но в итоге уступили – 21:25.

Друзья России после разгрома Украины определили неудачника волейбольной Лиги нации – "сине-желтые" с трудом их переиграли

Второй сет также выдался сложным и завершился минимальной победой Украины – 27:25. Однако, далее Канада в напряженной борьбе забрала еще один сет – 29:31, а в четвертом уже уверенно победили со счетом 21:25. Из-за этого (общий счет игры – 1:3 в пользу Канады) украинцы не смогли заработать хотя бы очко за это поражение. Именно это и стало ключевым фактором – еще 1 балл в турнирном зачете сохранил бы шансы на выход в плей-офф.

Таким образом, Украина осталась на 7, проходной, позиции в таблице Лиги наций, однако конкуренты после своих матчей потеснят "сине-желтых" с нее.

Украина сенсационно проиграла друзьям России со дна волейбольной Лиги наций – выход в плей-офф зависит от последнего тура