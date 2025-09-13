Мужская сборная Украины по пляжному футболу и команда Италии провели полуфинальную встречу Суперфинала Евролиги-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евролига-2025 по пляжному футболу, мужчины, Суперфинал, 1/2 финала

Италия – Украина – 4:1

Голы: Сассари, 16, 32, Хосеп, 20, 25 – Максимец, 26.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу заняла второе место в группе В предварительного раунда Суперфинала Евролиги-2025. "Сине-желтые" переиграли Швейцарию (5:4), потерпели поражение от Испании (4:5) и победили Данию (6:6, пенальти 6-5). В матче 1/2 финала украинцев ждала лучшая команда группы А – сборная Италии.

В первом периоде итальянцы доминировали, но на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во второй 12-минутке хозяева соревнований, к сожалению, дважды забили благодаря усилиям Сассари и Хосепу. В заключительном периоде Сассари и Хосеп отличились во второй раз, на что "сине-желтые" ответили результативным ударом Максимца.

1:4 – Украина проиграла Италии, которая в финале Евролиги-2025 разыграет титул с командой Испании. Украинскую команду ждет встреча со сборной Беларуси. Однако такой матч для сборной Украины невозможен из-за действия приказа Минмолодьспорта. Пока неизвестно, состоится ли поединок команд Украины и Беларуси. Игра должна пройти в воскресенье, 14 сентября.

Стоит вспомнить, что ранее другие сборные бойкотировали матчи против Беларуси в пляжном футболе. В 2024 году от встречи с белорусами в Евролиге отказалась команда Эстония, а в конце июля 2025-го на матч с Беларусью не вышла сборная Латвии.

