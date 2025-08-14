Чемпионат Европы U-16. Мужчины. Дивизион В. 1/4 финала

Бельгия – Украина – 77:51 (17:18, 20:7, 19:11, 21:15)

Сборная Украины U-16 вышла в четвертьфинал Евробаскета-2025 – известен следующий соперник "сине-желтых"

Украинская юношеская сборная уступила в четвертьфинале Евробаскета в Скопье.

Дебют первой четверти украинцы провалили и уже через считанные секунды бельгийцы вели со счетом 6:0. Но "сине-желтые" еще до конца стартового отрезка матча не просто отыгрались, а уже и вышли вперед – 18:17.

Бельгийцы полностью нивелировали преимущество нашей команды во второй и третьей четвертях, завладев комфортным преимуществом в счете. Украинцы бросились всеми силами отыгрываться в финальной десятиминутке, но взамен пропустили много разящих контратак и позволили сборной Бельгии пройти дальше.

Самым эффективным игроком нашей сборной стал Дмитрий Даценко, набравший за игру 19 очков и 8 подборов.

В полуфинале бельгийцы сыграют против Португалии, которая переиграла в 1/4 финала Боснию и Герцеговину.

