Женская сборная Украины по пляжному футболу и команда Португалии провели полуфинальную встречу Суперфинала Евролиги-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Украинки не смогли выиграть у португалок / фото: beachsoccer.org.ua

Евролига-2025 по пляжному футболу, женщины, Суперфинал, 1/2 финала

Португалия – Украина – 3:1

Голы: Симоенш, 12, Иньеш, 18, 36 – Костюк, 10.

Украина уступила Испании в матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, но сыграет в полуфинале турнира

Украинки на групповой стадии Суперфинала переиграли Италию (4:2), уступили Испании (2:4) и заняли второе место в квартете В. В полуфинале подопечные Юрия Клименко встретились со сборной Португалии, которая выиграла группу А.

Первый период матча 1/2 финала завершился вничью. На гол Юлии Костюк на 10-й минуте португалки ответили точным ударом Марты Симоенш.

Во второй 12-минутке сборная Португалии вышла вперед. На 18-й минуте отличилась Иньеш. Она же в конце третьего периода установила окончательный счет во встрече.

1:3 – украинская сборная проиграла и теперь поборется за третье место. Соперником "сине-желтых" будет команда, которая проиграет в полуфинальном противостоянии Испания – Польша.

Сборная Украины одолела Италию и пробилась в полуфинал женской Евролиги-2025