Украина и Нидерланды провели поединок 9-го тура волейбольной Лиги наций. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Лига наций по волейболу, мужчины, 9-й тур

Украина – Нидерланды – 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

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Несмотря на статус аутсайдера Нидерланды мощно начали дебютный сет и создали немало проблем украинцам. Несмотря на тяжелый старт наши ребята смогли переломить ход встречи и забрать партию в свою пользу – 25:21.

Вторая партия оказалась для Украины еще тяжелее, чем первая. "Оранье" под руководством звездного диагонального Микеля Ахьи на этот раз смогли довести дело до конца (25:20) и сравнять счет по сетам.

Нидерландцы на кураже продолжили камбэк и в третьей партии. Игра у украинцев совсем не клеилась и наши оппоненты эйсом оформили вторую победу в сете подряд, еще и с идентичным счетом – 25:20.

В четвертой партии нашим ребятам уже нельзя было ошибаться. Украина мощно начала сет и вела в счете 6:2, но проблемы продолжали преследовать команду Рауля Лосано несмотря на хорошую игру. Наши волейболисты были в шаге от фиаско, но несмотря на это таки смогли перевести дело на тай-брейк – 26:24.

Там украинцы снова удачно начали игру и благодаря усилиям Василия Тупчия и Евгения Кисилюка вырвали победу – 15:13.

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