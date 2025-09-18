Сборные Италии и Украины сошлись в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2025 по волейболу. Результат и обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 по волейболу, 3-й тур

Италия – Украина – 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

Для выхода в плей-офф чемпионата мира Украине нужна была только победа – действующие чемпионы мира, итальянцы, опережали нас на 1 очко. Бельгия уже гарантировала себе первое место в группе, набрав 8 очков после 3 встреч.

Италия захватила инициативу на старте первого сета, но Украина сумела сравняться – 14:14. Но после этого итальянцам удалось вырваться вперед и вырвать победу 25:21. Второй сет также проходил в равной борьбе, но и здесь торжествовала Италия – теперь со счетом 25:22. А в третьем сете действующие чемпионы мира не отдали инициативу и довольно легко одолели "сине-желтых" со счетом 25:18.

Таким образом, сборная Украины прекратила свои выступления на чемпионате мира-2025 по волейболу, заняв третье место в группе F (из которой вышли Бельгия и Италия). В активе украинцев лишь победа над аутсайдером – Алжиром.