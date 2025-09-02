Президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина в комментарии изданию Forbes заявила, что украинские спортсменки могут не принять участие в Кубке мира. Это станет протестом решению Международной федерации гимнастики.

Украинки сенсационно выиграли золото чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Мельникова является представительницей Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), который подчиняется Министерству обороны России.

Кроме этого, она в апреле 2025 года баллотировалась на местных выборах в Воронеже и выиграла праймериз как кандидат от правящей партии Единая Россия. Впрочем, потом она сняла свою кандидатуру, чтобы сосредоточиться на гимнастике, но критики отмечают, что это не было отказом Мельниковой от своих политических взглядов.

Мельникова также публично выражала свою поддержку войне России против Украины, публикуя в соцсетях военный контент и используя рашистский символ Z.

Несмотря на такие действия спортсменки, Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила ее участие в предстоящем Кубке мира, что вызвало резкое несогласие украинской стороны.

