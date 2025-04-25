УЕФА после начала полномасштабного вторжения отстранил от своих соревнований российские клубы и сборные, однако белорусов оставил. Во время жеребьевки приспешников террористов разводят с Украиной, но теперь они вместе вышли на футзальный Евро-2026. Похожая ситуация возникала на ЧМ-2024 по пляжному футболу. Тогда сборная Украины прошла квалификацию, однако финальную часть бойкотировала именно из-за участия Беларуси. Президент УАФ Андрей Шевченко пока не уверен, как действовать на этот раз.

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– Я знаю о выходе Беларуси. Сейчас продолжаются консультации. Будем ждать четкой позиции.

– Можно ожидать бойкота?

– Еще раз говорю: мы ждем консультации. Когда мы будем понимать, как это все будет передаваться, когда это все будет двигаться – сразу же будут наши шаги.

– Когда?

– Еще раз: у меня нет информации сейчас. Я знаю, что идут консультации по этому поводу, – резюмировал Шевченко в комментарии Tribuna.