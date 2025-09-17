Мужская сборная Украины при определенном раскладе может выйти из группы F.

Национальная мужская команда Украины по волейболу по итогам двух туров основного этапа ЧМ-2025 занимает третье место в своей группе и сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

Украина одержала уверенную победу во втором матче на ЧМ-2025 по волейболу – шансы на плей-офф остаются

"Сине-желтые", напомним, в первом матче уступили в трех сетах сборной Бельгии, после чего переиграли в трех партиях команду Алжира.

Турнирная таблица группы F

В четверг, 18 сентября, Украине предстоит поединок с командой Италии – действующим чемпионом мира. Начало – в 16:30 по киевскому времени.

"Сине-желтым" нужна исключительно победа над итальянцами с любым счетом. Это позволит опередить Италию по главному критерию – количеству побед, и гарантировать себе финиш в топ-2 группы. Это задача-минимум для попадания в плей-офф.

