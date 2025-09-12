Даниил Жасан вышел в полуфинал соревнований, которые проходят в Ливерпуле.

Украинский боксер Даниил Жасан на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Великобритания) стал участником 1/2 финала в весовой категории до 86 килограммов.

Украинец Жасан вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу – одержал единогласную победу

Жасан путевку в полуфинал разыграл с грозным представителем Грузии Георгием Кушиташвили – среди прочего бронзовым призером чемпионата мира (2023) и чемпионом Европы (2022). Кстати, Кушиташвили долгое время жил в России, тренировался там и некоторое время выступал за эту страну-террористку.

Бой получился очень зрелищным, но завершился уже в первом раунде. Кушиташвили получил рассечение и продолжить поединок не смог. Судьи признали победителем противостояния украинского боксера, который на момент остановки боя вел в счете – 4:1.

Жасан, выйдя в 1/2 финала, гарантировал себе медаль, которая будет для сборной Украины первой и единственной на этом чемпионате мира.

