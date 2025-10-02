Украинские параатлеты завоевали три медали в пятый день чемпионата мира в Нью-Дели.

Паралимпийская сборная Украины продолжает свои выступления на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике, проходящем в Нью-Дели. По итогам пятого соревновательного дня наша команда пополнила копилку тремя наградами – золотом, серебром и бронзой.

Украинский бегун Игорь Цветов получил уже пятую медаль для Украины на чемпионате мира-2025 по параатлетике.

Как сообщает Общественное, главным героем дня стал 24-летний Александр Яровой, который в секторе для толкания ядра класса F20 получил золото и установил новый мировой рекорд – 17.73 метра. Это достижение украинец оформил в третьей из своих шести попыток. Для Ярового это уже третья победа на турнирах мирового уровня подряд, и вторая подряд с улучшением собственного рекорда.

Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал 28-летний Максим Коваль – его лучший результат в пятой попытке составил 17.52 м. Бронза досталась давнему сопернику украинцев – 39-летнему Мухаммаду Зияду Золкефли из Малайзии (17.26 м).

Еще одно призовое место принесло Украине метание копья. 28-летний Владислав Белый, действующий вице-чемпион Паралимпиады-2024, завоевал бронзовую награду в классе F38. Его лучшая попытка – 53.50 м – пришлась на финальный бросок. До серебра украинцу не хватило одного миллиметра. Победил колумбиец Хосе Грегорио Лемос Ривас (60.94 м), второе место занял его земляк Луис Фернандо Лукуми Виллегас (53.51 м).

После пяти дней соревнований украинская команда имеет в своем активе 8 медалей: три золотые, две серебряные и три бронзовые. В медальном зачете это позволяет сине-желтым подняться на 12-е место. Лидирует же Бразилия, которая получила уже 30 медалей (8 золотых).

