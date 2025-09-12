Кубок Дэвиса, 2 Мировая группа, второй матч

Украина – Доминиканская Республика – 2:0

Вячеслав Белинский (ATP №378) – Петер Бертран (ATP №655) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3 на тайбрейке)

Ранее сегодня Владислав Орлов уверенно победил Роберто Сида, поэтому Украина имела шанс завершить день с комфортным преимуществом. Для этого первому номеру нашей сборной Вячеславу Белинскому надо было одолеть Петера Бертрана.

Встреча прошла в очень плотной борьбе. Первый сет забрал Белинский со счетом 6:4, но доминиканец ответил тем же во втором. В третьей партии никто долго не мог сделать брейк. Это наконец сделал украинец и имел собственную подачу при счете 5:3.

Разыгралась настоящая драма. Вячеслав не закрыл матч и отдал Бертрану три гейма подряд. Доминиканец получил три матчпойнта на своей подаче, однако Белинский все отыграл и перевел в тайбрейк! Здесь уже украинец был убедительным и одержал победу. Наша сборная повела в серии 2:0. На завтра запланированы парный матч и еще 2 одиночки. Для общей победы нужно забрать еще одну встречу.