Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшей перспективе официально представит новый турнир для хоккейных сборных – Европейский кубок наций, сообщает Суспільне Спорт.

Согласно неофициальным данным, розыгрыш турнира состоится в четыре этапа ("окна") – в ноябре и декабре 2025 года, а также феврале и апреле 2026-го. Европейский кубок наций заменит национальным командам товарищеские матчи во время подготовки к чемпионату мира.

В турнире сыграют 18 команд, в том числе и сборная Украины. "Сине-желтые" на разных этапах будут выступать против разных соперников.

Предварительное расписание турниров с участием сборной Украины

Ноябрь 2025 года

Группа 4: Румыния, Украина, Литва

Декабрь 2025 года

Группа 3: Румыния, Украина, Литва, Испания

Февраль 2026 года

Группа 2: Словения, Великобритания, Польша, Украина

Особым должно быть апрельское "окно" – оно будет иметь формат товарищеских встреч. В IIHF учли, что участники Европейского кубка наций выступают в разных дивизионах чемпионата мира. Согласно предположению, в период с 20 по 26 апреля Украина проведет товарищеский матч против сборной Италии. После этого "сине-желтые" будут иметь еще один товарищеский поединок, который станет завершающим этапом подготовки к чемпионату мира 2026 года.

