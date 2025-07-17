Две украинские шахматистки продолжают борьбу в розыгрыше Кубка мира-2025, который проходит в Батуми (Грузия). В среду, 16 июля, состоялись первые встречи 1/8 финала (каждый раунд – это две партии и тай-брейк в случае необходимости).

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Музычук белыми фигурами не смогла выиграть у Наны Дзагнидзе из Грузии – ничья. Осьмак черными фигурами противостояла Тань Чжуньи из Китая и уступила. В четверг, 17-го числа, будут сыграны вторые партии во встречах.

Кубок мира 2025 года по шахматам продлится в Батуми до 29 июля.

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