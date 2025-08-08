Украина – Словакия: где и когда смотреть матч пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу – бесплатная трансляция
Мужская сборная Украины проведет 9 августа второй поединок стартового раунда отбора.
Игра Украина – Словакия состоится в Риге в субботу, 9 августа. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Украина стартовала с драматического поражения от Швейцарии в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу
Прямую трансляцию поединка можно смотреть на платформе Киевстар ТВ, официальном YouTube-канале FIBA и в этой новости "Футбол 24+".
Украинская команда в первом матче пре-квалификации проиграла на выезде команде Швейцарии со счетом 64:66 после решающего точного броска соперников на последней секунде заключительной четверти.
Сборная Словакии имеет в своем активе победу над швейцарцами со счетом 73:60.
Турнирная таблица группы А пре-квалификации ЧМ-2027
"Очень плохо": главный тренер сборной Украины нашел причины поражения на старте отбора ЧМ-2027 по баскетболу