Игра Украина – Словакия состоится в Риге в субботу, 9 августа. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Украина стартовала с драматического поражения от Швейцарии в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

Прямую трансляцию поединка можно смотреть на платформе Киевстар ТВ, официальном YouTube-канале FIBA и в этой новости "Футбол 24+".

Украинская команда в первом матче пре-квалификации проиграла на выезде команде Швейцарии со счетом 64:66 после решающего точного броска соперников на последней секунде заключительной четверти.

Сборная Словакии имеет в своем активе победу над швейцарцами со счетом 73:60.

Турнирная таблица группы А пре-квалификации ЧМ-2027

