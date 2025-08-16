Мужская сборная Украины 16 августа проведет августа третий поединок стартового раунда отбора к ЧМ-2027.

Игра Украина – Швейцария состоится в Риге в субботу, 16 августа. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Украина победила Словакию во втором матче пре-квалификации ЧМ-2027 – шедевр Боброва и звездный перфоманс Санона

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ, официальном YouTube-канале FIBA и в этой новости "Футбол 24+".

Сборная Украины встречалась со Швейцарией в первом туре отбора, тогда наши соперники одержали победу 66:64 благодаря точному броску на последней секунде игры. Кроме того, швейцарцы одолели Словакию (85:72), и сейчас находятся на первом месте группы А.

"Сине-желтые" в своем предыдущем матче победили команду Словакии (80:71) и сейчас занимают третью строчку в турнирной таблице.

Турнирная таблица группы А пре-квалификации ЧМ-2027