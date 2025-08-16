Украина – Швейцария: где и когда смотреть матч пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу – бесплатная трансляция
Мужская сборная Украины 16 августа проведет августа третий поединок стартового раунда отбора к ЧМ-2027.
Игра Украина – Швейцария состоится в Риге в субботу, 16 августа. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
Украина победила Словакию во втором матче пре-квалификации ЧМ-2027 – шедевр Боброва и звездный перфоманс Санона
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ, официальном YouTube-канале FIBA и в этой новости "Футбол 24+".
Сборная Украины встречалась со Швейцарией в первом туре отбора, тогда наши соперники одержали победу 66:64 благодаря точному броску на последней секунде игры. Кроме того, швейцарцы одолели Словакию (85:72), и сейчас находятся на первом месте группы А.
"Сине-желтые" в своем предыдущем матче победили команду Словакии (80:71) и сейчас занимают третью строчку в турнирной таблице.
Турнирная таблица группы А пре-квалификации ЧМ-2027