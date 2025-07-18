Украина сыграет против Сербии в предпоследнем туре основного этапа Лиги наций. Бесплатная трансляция – в этой новости "Футбол 24+".

Матч Украина – Сербия должен начаться сегодня (18 июля) в 17:30 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на YouTube-канале Суспільне Спорт. Смотреть можно прямо в этой новости.

После 10 сыгранных туров Украина набрала 18 очков и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Сербия же с 3 пунктами в 9 матчах является абсолютно худшей командой таблицы.

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