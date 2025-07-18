Украина встречалась со сборной Сербии, которая сидела на дне турнирной таблицы и имеет немало игроков из чемпионата России. Впрочем, сегодня был совсем не день "сине-желтых".

Украина сенсационно проиграла друзьям России со дна волейбольной Лиги наций – выход в плей-офф зависит от последнего тура

В первом сете сербы отыгрались со счета 15:19 и довели дело до победы. Дальше становилось только хуже. Украина проиграла и следующие две партии, потерпев "сухое" избиение от аутсайдера Лиги наций. 20 июля состоится матч последнего тура против Канады, где очень нужна победа для сохранения реальных шансов на плей-офф.