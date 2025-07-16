Сборная Украины по волейболу сыграет против Нидерландов в матче 9-го тура Лиги наций. Где смотреть долгожданный матч онлайн, подскажет "Футбол 24+".

16 июля для Украины стартует третья неделя волейбольной Лиги наций. Наша команда сойдется с командой Нидерландов, которая находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Где смотреть матч Украина – Нидерланды? Игру покажет в прямом эфире Суспільне Спорт на Youtube-канале.

Игра девятого тура между Нидерландами и Украиной начнется в 14:00 по киевскому времени. Перед матчем наша команда находится в зоне плей-офф на шестом месте. В то же время Нидерланды – одна из худших команд Лиги наций. В текущем сезоне хуже выступают только сербы.

Видеотрансляция также будет доступна в этой новости на сайте "Футбол 24+".

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