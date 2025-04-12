Украина раздавила Кипр и математически оформила выход на следующий чемпионат Европы по футзалу. Смотрите видео голов и обзор матча.

Футзал. Отбор к Евро-2026, 5-й тур

Украина – Кипр – 11:1

Голы: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первеев, 24 – Хаджигеоргиу, 19

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Украина не оставила мокрого места от главного аутсайдера отборочной группы. Больше всех куражились Евгений Жук, в активе которого покер, и Андрей Мельник с хет-триком.

Несколько позже Румыния уступила Германии (1:2), что означало досрочный выход сборной Украины на чемпионат Европы 2026 года. Подопечные Александра Косенко 15 апреля завершат отбор матчем против Румынии и явно будут не против остаться без потерь очков. В предыдущих 5 турах "сине-желтые" крушили соперников с общим счетом 34:4.