Украина матчем против Канады завершит основной этап волейбольной Лиги наций. Бесплатная трансляция игры – в этой новости "Футбол 24+".

Матч Украина – Канада начнется сегодня (20 июля) в 14:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на YouTube-канале Суспільне Спорт.

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После 11 туров Украина набрала 18 очков и занимает седьмую строчку. В плей-офф выходят 8 лучших сборных. Канада четырнадцатая и турнирной мотивации уже не имеет. Украине для гарантии выхода в плей-офф нужно побеждать со счетом 3:0 или 3:1. Любой другой результат заставит ждать выгодных результатов в матчах конкурентов.