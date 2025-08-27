Женская сборная Украины проведет заключительный матч чемпионата мира по волейболу против команды Камеруна. Где смотреть бесплатную трансляция игры расскажет "Футбол 24+".

Сегодня, 27 августа, Украина проведет третий матч на женском чемпионате мира по волейболу. Игра "сине-желтых" против Камеруна начнется в 16:30 по киевскому времени.

Украина драматично уступила Польше в своем историческом плей-офф молодежного ЧМ-2025 по волейболу

Где смотреть матч Сербия – Украина? Прямую трансляцию игры нашей женской сборной покажет Общественное Спорт. Матч также можно будет посмотреть на Youtube-канале.

Напомним, что сборная Украины уступила Сербии (0:3) и Японии (2:3) и потеряла шансы на выход в плей-офф. Камерун также без турнирных задач представительницы Африка пока занимают четвертое место группы.