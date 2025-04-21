В понедельник, 21 апреля, в Кишиневе (Молдова), завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Украина в последний день пополнила свою копилку еще тремя наградами. В частности двукратный призер Евро Валентина Кисиль в весе свыше 87 кг получила малую "бронзу" (взяв 110 кг) и малое "серебро" (237 кг). Кристина Бородина завоевала малое "серебро" в толчке (132 кг).

Сборная Украины завоевала очередную медаль на чемпионате Европы-2025 по тяжелой атлетике

Интересно, что для Бородиной это дебютная медаль в карьере. До этого ее лучшим результатом было пятое место в двоеборье на Евро-2022. Кисиль же выиграла свою шестую и седьмую награду в карьере на чемпионатах Европы. До этого она выигрывала большое "серебро" в 2017 году и большую "бронзу" в 2023-м. Также в активе Кисиль была золотая медаль в рывке (2017 год), и две серебряные (в толчке в 2017 году и рывке в 2023-м).

В общем, на этом первенстве сборная Украины, которая была представлена 17-ю спортсменами, завоевала 13 медалей (1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых).

Все медали Украины на Евро-2025 по тяжелой атлетике:

– золото: Ольга Ивженко (рывок, 55 кг)

– серебро: Дмитрий Кондратюк (толчок, 81 кг), Светлана Москвина (рывок, 64 кг), Ирина Домбровская (рывок, 76 кг), Кристина Бородина (толчок, свыше 87 кг), Богдан Гоза (рывок, до 109 кг).

– бронза: Анастасия Маневская (двоеборье, 87 кг), Светлана Москвина (двоеборье, 64 кг), Ольга Ивженко (двоеборье, 55 кг), Валентина Кисиль (двоеборье и рывок, свыше 87 кг), Богдан Гоза (двоеборье, до 109 кг), Владислав Прилипко (рывок, до 109 кг).

Украинка Маневская заняла третье место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике – уже 6 медалей для сборной на турнире