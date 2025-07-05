Уимблдон-2025, трава, 1/16 финала

Клара Таусон (Дания, WTA № 23) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 11) – 7:6 (8:6), 6:3

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Рыбакина в 2022 году взяла титул на Уимблдоне. Так что, перед стартом нынешнего турнира она считалась одной из претенденток на победу. Впрочем, ей подтвердить свой статус не удалось – она завершила выступления уже после третьего раунда.

Клара Таусон, имея 23-й номер посева, одержала во встрече с Рыбакиной качественную победу в двух сетах. Первый сет представительница Дании выиграла на тай-брейке. Елена на доигровке вела в счете (5:3), но ключевые розыгрыши провела недостаточно агрессивно и преимущество растеряла.

Во второй партии Таусон сразу забрала свой гейм, сделала брейк и еще раз победила на своих мячах – 3:0. После такого Клара хладнокровно довела сет и встречу до победы.

В 1/8 финала Таусон ждет или Ига Свентек, или Даниэль Коллинз.

Напомним, что Уимблдон-2025 проходит под знаком непрерывного падения сеяных игроков. При чем как у женщин, так и у мужчин.

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