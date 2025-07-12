В субботу, 12 июля, состоялся решающий матч среди мужских пар на турнире в Британии. Отчет о дуэли читайте на "Футбол 24+".

Уимблдон. Мужчины, парный разряд, финал

Ринки Хиджиката (Австралия) / Давид Пел (Нидерланды) – Джулиан Кэш / Ллойд Гласспул (оба – Великобритания) – 0:2 (2:6, 6:7)

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В финальном противостоянии Уимблдона австралийско-нидерландский дуэт Ринки Хиджиката и Давида Пела сошелся с британской парой в лице Джулиана Кеша и Ллойда Гласспула. Встреча длилась 1 час 24 минуты и завершилась в пользу хозяев турнира.

Первый сет британцы закрыли почти без борьбы, а во втором приложили максимум усилий, чтобы закрыть игру на тай-брейке. За поединок Кэш и Гласспул 2 раза подали навылет, сделали 1 двойную ошибку и 3 брейка. Их соперники выполнили 3 эйса, 6 раз ошиблись на подаче и сделали 1 брейк.

Стоит отметить, что британцы впервые выиграли турнир Большого шлема. Этот титул стал для них уже третьим в этом году – раньше они победили на соревнованиях АТР 500 в Квинс Клабе и АТР 250 Истборне. Также они доходили до финала АТР-250 в Гертогенбосе.

Интересно, что Кэш и Гласспул стали первой британской парой с 1936 года, выигравшей парный Уимблдон.

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