Спортсменка-изгнанница из Беларуси Кристина Тимановская, которая приняла гражданство Польши, рассказала подробности о своем экс-супруге Арсении Зданевиче.

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"Я написала президенту Польши, что хочу представлять Польшу и хотела бы сменить гражданство. Я тогда вспомнила, что у меня есть муж, и я бы хотела, чтобы он тоже остался в Польше, потому что он моя опора. Я очень хотела, чтобы он тоже получил гражданство.

Однако сейчас он проживает в Беларуси и сотрудничает с местным КГБ. Теперь он там говорит, что никогда не хотел польского гражданства и что оно ему совсем не нужно. Для меня странно, что никто в Польше не занимался тем фактом, что гражданин сотрудничает с КГБ", – цитирует Тимановскую Sport Interia.

Добавим, что Тимановская покинула Беларусь после 2021 года из-за выступлений против власти диктатора Александра Лукашенко. Некоторое время легкоатлетка проживала в Киеве вместе со Зданевичем, но развелась с ним в 2023 году. На Олимпийских играх 2024 года в Париже Тимановская представляла Польшу.

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