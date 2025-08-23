После вызова от Фрэнсиса Нганну Деонтей Уайлдер готов провести бой с камерунцем, сообщает Sky Sport Boxing.

Экс-чемпион мира хочет бой с Усиком – ранее в команде украинца о таком поединке говорили

39-летний американец может провести бой против Нганну в 2026 году.

Напомним, что оба боксера дрались с Тайсоном Фьюри. Нганну проиграл Цыганскому королю в 2023 году, а Уайлдер провел аж 3 легендарных поединка против британца – дважды проиграл и однажды была зафиксирована ничья.

Последний раз Уайлдер выходил на ринг 27 июня, когда победил Тайррелла Херндона. Нганну в последний раз боксировал 8 марта 2024 года против Энтони Джошуа. Камерунец тогда проиграл и решил вернуться в UFC.

Deontay Wilder is open to a 2026 fight with Francis Ngannou ️ pic.twitter.com/NymnYIsMkW — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 23, 2025

