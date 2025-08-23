Уайлдер выбрал нового соперника – он хочет драться с другой жертвой Фьюри
Деонтей Уайлдер ответил на вызов Фрэнсиса Нганну.
После вызова от Фрэнсиса Нганну Деонтей Уайлдер готов провести бой с камерунцем, сообщает Sky Sport Boxing.
Экс-чемпион мира хочет бой с Усиком – ранее в команде украинца о таком поединке говорили
39-летний американец может провести бой против Нганну в 2026 году.
Напомним, что оба боксера дрались с Тайсоном Фьюри. Нганну проиграл Цыганскому королю в 2023 году, а Уайлдер провел аж 3 легендарных поединка против британца – дважды проиграл и однажды была зафиксирована ничья.
Последний раз Уайлдер выходил на ринг 27 июня, когда победил Тайррелла Херндона. Нганну в последний раз боксировал 8 марта 2024 года против Энтони Джошуа. Камерунец тогда проиграл и решил вернуться в UFC.
