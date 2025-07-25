"Бесспорно бой с Эй-Джеем состоится... Мы все еще в процессе переговоров, мы все еще активны, и мы обязательно встретимся.

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Знаете, в боксе происходит много замечательных вещей, разные люди делают выдают прекрасные бои. Всему нужно подходящее время, я с нетерпением жду своего нового шанса.

У меня уже нет времени делать никаких шагов назад. Знаете, у нас есть стратегический план, который мы разработали, и мы его придерживаемся. Я ветеран в этом деле, но мне нравится каждый аспект в боксе", – цитирует Деонтея Уайлдера Seconds Out.

Напомним, что Уайлдер 28 июня победил Тиррелла Херндона (24-5, 15 КО) техническим нокаутом.

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