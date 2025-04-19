"Я помню, когда мы дрались, это было похоже на жалящую силу, это не был настоящий удар.

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Я не чувствовал удары – это были как пощечины. Они были очень жалящие, быстрые и острые. Но я думаю, что теперь он набрал больше веса, поэтому они будут сильнее, он умеет нокаутировать", – цитирует Джойса The Gossip Wirenews.

Напомним, Джойс известен тем, что в 2020 году нокаутировал соперника Усика Даниэля Дюбуа. Более того, в 2013 году британцу досталось и от Александра – украинец победил Джойса во время турнира World Series Boxing.

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