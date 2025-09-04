18 сентября Борг вместе со своей женой Патрисией презентует собственную автобиографию, которая называется "Сердцебиение", сообщает Ехргеѕѕепсеп. В книге экс-спортсмен расскажет о том, что у него диагностировали рак простаты. Впрочем, пока неизвестно, смог ли Бьорн вылечиться.

69-летний Борг является одним из величайших теннисистов в истории. За свою карьеру он выиграл 11 турниров серии Grand Slam: 6 титулов Ролан Гаррос и 5 – Уимблдона. Бьорн завершил карьеру в 1983 году в 26 лет.

В 90-х годах швед вернулся в большой теннис, но не выиграл ни одного матча за три сезона. В 1987 году Бьорн Борг был введен в Международный зал теннисной славы.

