У 31-летней нидерландки диагностировали рак молочной железы, сообщает Ad.nl. Лигтли будет проходить интенсивную программу лечения.

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"Наша жизнь перевернулась с ног на голову. То, что началось как моя ежегодная проверка, быстро превратилось в серию анализов: сначала МРТ, потом УЗИ, биопсия и, наконец, ПЭТ-сканирование. Это были дни, полные напряжения и ожидания, постоянной надежды, что, возможно, все будет не так плохо.

Диагноз теперь ясен: у меня рак молочной железы. Это агрессивная форма, и метастазы были обнаружены в пяти лимфатических узлах в левой подмышке. Хорошая новость: к счастью, ПЭТ-сканирование не выявило отдаленных метастазов", – написала Элис в своем Instagram.

Добавим, что Элис Лигтли является олимпийской чемпионкой по велоспорту (кейринг) и получила почти 10 медалей на чемпионатах Европы U-23. В 2018 году нидерландка объявила о завершении карьеры из-за отсутствия мотивации.

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