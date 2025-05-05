Лидером нового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), как и прежде, является итальянец Янник Синнер, у которого, как известно, вскоре истечет срок трехмесячного отстранения из-за нарушения антидопинговых правил.

Свитолина остается первой ракеткой Украины – опубликован новый рейтинг WTA

В тройку лучших также входят немец Александр Зверев и Карлос Алькарас из Испании. В топ-10 есть лишь одно изменение: Каспер Рууд после победы на турнире АТР 1000 в Мадриде улучшил свою позицию сразу на 8 мест – теперь он седьмой теннисист планеты.

Среди украинских теннисистов статус первой ракетки сохраняет Виталий Сачко – впрочем, он одну позицию в общем реестре потерял.

Стоит отметить появление в топ-500 мирового рейтинга Юрия Джавакяна. Он добился прогресса на 13 позиций и теперь идет на 492-м месте в мире.

Сачко победил третьего сеяного на челленджере в Чехии – первый сет был настоящим избиением