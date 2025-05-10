Украинская легкоатлетка Юлия Левченко 9 мая на коммерческом турнире What Gravity Challenge в Дохе (Катар) покорила планку на высоте 1,94. Организаторы поставили ее на итоговую третью позицию. Победительницей, напомним, стала Ярослава Магучих с результатом 2,02.

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Априори стать третьей должна была белоруска Мария Жодзик, которая выступает за Польшу. Она взяла высоту 1,96, но организаторы из-за ошибки ее результат аннулировали и выставили ей DNF. Позже Жодзик вернули в протокол. Она попала в призеры, а Левченко оргкомитет передвинул на четвертое место.

Юлия Левченко в Дохе установила лучший личный результат в сезоне. Последний раз она так высоко прыгала в июле 2023 года – 1,95 м.

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